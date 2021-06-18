Avrupa Birliği muhalif bir gazeteciyi tutuklamak için bir yolcu uçağını iniş yapmaya zorlayan Belarus yönetimine yaptırımlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko yönetimine ekonomik yaptırımlar için Lüksemburg'da bir araya gelen AB bakanları geniş kapsamlı önlemleri tartışmaya hazırlanıyor.

İş dünyası hedefte

AB’li diplomatlar, yaptırımların gübre ihracatı, tütün sektörü, petrol ve petrokimya ürünleri de dahil olmak üzere Belarus ekonomisinin ana unsurlarını hedef almasını beklediklerini söyledi.

Bakanlar ayrıca Belaruslu 80'den fazla ek kişi ve kuruluşun varlıklarını dondurmayı, vize yasağı için kara listeye koymayı resmen imzalamaya hazırlanıyor.

"Zarar verecek yaptırımlardan bahsediyoruz" diyen diplomatlar, silah ve teçhizat ihracatındaki kısıtlamaları da sıkılaştıracaklarını söyledi.

Belarus ile derin bankacılık bağları olan AB üyesi Avusturya'nın muhalefeti nedeniyle finans sektörünü hedefleme konusunda ise hala anlaşmazlıklar bulunuyor.

AB yaptırım kararı almıştı

Lukashenko, Ryanair'in Atina-Vilnius uçuşunu engellemek için 23 Mayıs'ta bir savaş uçağı göndererek uluslararası tepkiye yol açmıştı.

Uçak Minsk'e inmek zorunda kalınca Belarus, muhalif gazeteci Roman Protasevich ve kız arkadaşı Sofia Sapega'yı gözaltına almıştı.

AB, Belarus hava yolu şirketlerinin Birlik üyesi ülkelere uçmasını engellemiş ve 27 ülkenin Belarus hava sahasını kullanmasını durdurmuştu.



