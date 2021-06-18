Şiddetli yağış Kırım'da sele neden oldu. Şiddetli yağış Kerç ve Yalta kentlerinde hayatı felç etti.

Nehirler taştı, bir çok bölgede su taşkınları yaşandı. En az 300 ev su altında kaldı.

Elektrik trafoları arızalandı. Bölgede 40 bin kişi elektriksiz kalırken, 20 bin kişinin içme suyu sıkıntısı çektiği açıklandı.

Hastaneler su altında kaldı

Daha önce yarımadanın doğusunda geçerli olan acil durum uygulaması, Kırım'ın tamamını kapsayacak şekilde genişletildi.

Felaket bölgesine giden Kırım Valisi Sergey Aksyonov, gazeteciler ile bindiği botla su altında kalan sokaklarda incelemelerde bulundu.

Su altında kalan binaların arasında 15'e yakın hastane var. Hastaların tahliyesi için çalışmalar yapılıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Mağdurlara tazminat ödenecek

Kırsal kesimlerde mağdur olan yaşlılar ve çocuklar, askerler tarafından araçlara alındı.

Şehir merkezlerinde çok sayıda kişi güvenli bölgelere taşındı. Vali Aksenov, tüm mağdurlara tazminat ödeneceğini belirtti.