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Dünya
BBC 26.05.2023 06:28

ABD'deki Kongre baskını davasında aşırı sağcı Oath Keepers liderine 18 yıl hapis cezası

ABD Kongresi’ne 6 Ocak 2021'de yapılan saldırıda yer alan Oath Keepers (Yemin Muhafızları) adlı aşırı sağcı grubun lideri Stewart Rhodes, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'deki Kongre baskını davasında aşırı sağcı Oath Keepers liderine 18 yıl hapis cezası

Oath Keepers isimli milis örgütün kurucusu Rhodes, isyanı kışkırtmaya yönelik komplo ve diğer suçlardan hüküm giydi.

Bu, Kongre baskınında yer alan bir kişiye verilen en ağır ceza. Savcılar 25 yıl talep etmişti.

Grubun Florida şubesinin lideri Kelly Meggs de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rhodes, işgal günü Kongre Binası'nın dışında kaldı, ancak Meggs ve binaya baskın yapan diğer üyelerle iletişim halindeydi.

Rhodes ve Meggs ayrıca 6 Ocak 2021'deki işgalle ilgili en yüksek profilli davalardan birinde resmi bir yargılamayı engellemek ve belgeler veya işlemlerde tahrifat yapmaktan suçlu bulundu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki asılsız ve temelsiz iddialarına destek vererek seçim sonucunun değiştirilmesi talebiyle toplanan kalabalık, Washington'daki Kongre binasını işgal etmişti.

Perşembe günkü bir duruşmada Rhodes, "siyasi bir tutuklu" olduğunu iddia etti ve Oath Keepers grubunun "ülkeyi mahveden insanlara karşı durduğunu” öne sürdü, pişmanlık göstermedi.

Yargıç Amit Mehta bu iddiaları reddetti ve eski ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi'yi asma tehdidi de dahil olmak üzere Rhodes'un şiddet içeren söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Yargıç Mehta, "Bay Rhodes, mahkum ettiğim hiç kimse hakkında bunu asla söylemedim: Siz, efendim, bu ülkeye, cumhuriyete ve demokrasimizin dokusuna sürekli bir tehdit ve tehlike oluşturuyorsunuz" dedi ve şöyle devam etti:

"Seçimler yaklaşırken artık hepimiz nefeslerimizi tutuyoruz. Yeni bir 6 Ocak olacak mı? Bunu göreceğiz."

Savcılar, Rhodes için 25, Meggs için 21 yıl istemişti. Savunma avukatları, her biri üç yıldan az olmak üzere çok daha hafif cezalar verilmesini savundu.

Eski bir ABD ordusu paraşütçüsü ve Yale Üniversitesi eğitimli avukat olan Rhodes, 2009 yılında Oath Keepers'ı kurdu.

Hükümet karşıtı grubun silahlı üyeleri, bir dizi protestoya katıldı ve sonunda Donald Trump'ın sadık destekçileri oldu. Kongre baskınında düzinelerce üyesi hazır bulundu.

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