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Dünya
BBC 26.05.2023 07:18

11 yaşındaki çocuk, polisi aradıktan sonra polis tarafından vuruldu

ABD'de babasının isteği üzerini polisi arayan 11 yaşındaki çocuk, eve gelen polis tarafından göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

11 yaşındaki çocuk, polisi aradıktan sonra polis tarafından vuruldu

Olay ABD'nin Missisipi eyaletine bağlı Indianola'da gerçekleşti.

Cumartesi sabahı erken saatlerde eve gelen baba, kızgın bir şekilde oğluna polisi araması talimatı verdi.

Ancak talebin nedeni açıklanmadı.

Annenin açıklamasına göre polis memuru eve geldiğinde, silahını ön kapıya doğrulttu ve içerideki herkesin dışarı çıkmasını istediğini söyledi.

Oğlu koridorun köşesini dönerken, memur ateş açtı ve Aderrien'i göğsünden vurdu.

Silahla yaralanan çocuk polis memuruna "Beni neden vurdu, ben ne yaptım" diye sorarak ağlamaya başladı.

Aderrien, Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'ne götürüldü, göğüs tüpü verildi ve ventilatöre bağlandı.

Çocuk, akciğer çökmesi, kaburga kırıkları ve karaciğer yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra evinde iyileşiyor.

Annesi Nakala Murry, memurun kovulmasını ve suçlanmasını istedi.

Murry ve ailesinin avukatı Carlos Moore, yetkilileri daha fazla önlem almaya çağırdı.

Yetkililer, memurun ücretli idari izne ayrıldığını söyledi.

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