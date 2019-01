ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,7 milyar dolar fon ayrıldı fakat Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden oldu.

Hükümet, 22 Aralık'ta kısmen kapandı ve 27 gün geçmesine rağmen hala açılmadı. ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

Trump, hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutarken, söz konusu fonun verilmemesi durumunda hükümetin aylar hatta yıllarca kapalı kalabileceği belirtiliyor.

Kongreden Trump'a iki ayrı mektup

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, dün Trump'a gönderdiği mektupta, başkanın 29 Ocak'ta Kongre'de yapmayı planladığı ulusa sesleniş konuşmasını, hükümetin kapalı olması nedeniyle ertelemesini talep etti.

Ayrıca ABD'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin, Başkan Trump'a mektup göndererek hükümeti açarsa sınır güvenliği paketi konusunda kendisiyle çalışmaya hazır olduklarını bildirecekleri ileri sürüldü.

Trump Demokratlara yüklenmeye devam ediyor

Hükümet kapanmadan önce Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Amerikalıların Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini" belirtmiş, ikili arasındaki gerginlik kameralara yansımıştı. Bu gerginlik, hükümetin kapanmasının ardından yapılan karşılıklı açıklamalarda da kendini gösterdi.

Trump, en son dün sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya çapında duvar örmeyi planlayan ya da ören 45 ülke de dahil dünya çapında 77 büyük ya da önemli duvar var. Sadece 2015'ten bu yana Avrupa'da 800 mil duvar yapıldı. Bunların hepsinin yüzde 100'e yakın başarı sağladığı tespit edildi. Güney sınırındaki suçu durdurun!"

There are now 77 major or significant Walls built around the world, with 45 countries planning or building Walls. Over 800 miles of Walls have been built in Europe since only 2015. They have all been recognized as close to 100% successful. Stop the crime at our Southern Border!