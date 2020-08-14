COVID-19 salgını başladığından beri tartışılan en önemli konulardan biri de çocukların hastalıkla ilişkisi. Önce çocukların sadece taşıyıcı olduğu, hastalığa yakalanma oranının düşüklüğüne dikkat çekildi. Yani risk gruplarında yer almadığı... Ancak virüs zamanla daha iyi tanındığı için kimlerin enfekte olabildiği de daha net anlaşıldı. Artık gelinen noktada çocuklardaki enfeksiyon oranlarından da bahsedebilmek mümkün.

5 milyondan fazla yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri’ne bakalım.

Son veriler, ABD'deki çocukların virüse ülke genelinde daha hızlı kapıldığını gösteriyor. Çocukların-gençlerin nispeten hastalıktan güvende olduğu fikri de haliyle tartışmaya açılıyor.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Amerikan Pediatri Akademisi ve 200'den fazla üyesi olan çocuk hastaneleri organizasyonu Çocuk Hastanesi Birliğinin verilerine göre, ülkede 100 bin çocuk başına COVID-19 vakaları son 4 ayda önemli ölçüde arttı. Genel olarak, nisan ayındaki 13 vakadan temmuz ayı sonunda yaklaşık 450'ye çıkan kişi başına artış, aynı dönemdeki toplam nüfusun vaka oranını büyük oranda geride bıraktı. Bunu aynı zamanda, çocuklar arasındaki toplam vaka yüzdesinde de görmek mümkün. Nisanda sadece yüzde 2 olan bu oran, 30 Temmuz'a kadar yaklaşık yüzde 9'a kadar yükseldi.

Bazı eyaletler, okulların yeniden açılmaya başlamasıyla birlikte çocuklardaki COVID-19 vakalarında büyük artışlar bildiriyor. Geçen ay, ABD genelindeki çocuk vakalarında yüzde 90 artış oldu. En yüksek artış gösteren eyaletlerden biri, son 1 ay içinde çocuk vakalarının yüzde 137 arttığı Florida.

COVID-19'un çocuklarda daha az bulaşıcı veya şiddetli olduğunu gösteren artık çok az kanıt var. Hastalık nedeniyle çocuklarda artan sayıda hastaneye yatış, artan vakalarla çakışıyor.

Çocuk COVID-19 vakaları için hastaneye yatışlar, toplam hastaneye yatışlara göre mayıs sonundaki yüzde 0,8'den temmuz sonunda yüzde 1,4'e yükseldi. Can kayıpları ise daha yavaş arttı; mayıs sonunda 28 olan ölüm sayısı 30 Temmuz itibarıyla 86'ya çıktı.

"Okullar nasıl açılacak?" tartışması

Salgının nasıl kontrol altına alınabileceği, ne zaman bir aşı, ilaç bulunabileceği yani koronavirüsten ne zaman kurtulacağımız soruları arasında şimdi öne çıkan bir diğer konu da okulların açılması. Konu çocuklar olunca endişe de artıyor. Zira vaka sayıları ortada.

[COVID-19 salgını nedeniyle dünya çapında 1 milyarı aşkın öğrenci okulundan oldu. Fotoğraf: Getty]

Koronavirüs salgını dünya genelinde 1 milyardan fazla öğrenciyi etkiledi. Hem çocuklar hem de vakalar kontrol altında tutulmak istendiğinden eğitime ya ara verildi ya da öğrenciler uzaktan/internetten çalışmaya başladı.

Şimdi sonbahar dönemiyle birlikte birçok ülkede bu ay milyonlarca öğrenci okula dönmeye hazırlanıyor. Aslında her ülke vaka sayısı ve önlem durumuna göre planını duyuruyor.

Türkiye ağustos sonu itibarıyla eğitime uzaktan başlayacak. Hastalığın seyrine göre kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

ABD’de Başkan Donald Trump okulların açılmasını istese de yerel yönetimler ve okullar bu karara mesafeli. Birçok okul kademeli eğitimden yana. Son kamuoyu anketlerine göre aileler de zaten çocukları okula göndermeye pek yanaşmıyor. Yüz yüze eğitime geçildiğinde ise ABD’deki bazı eyaletler, okulları her gün açmaktan yana değil.

OPEN THE SCHOOLS!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2020

Fransa gibi kimi Avrupa ülkelerinde de kademeli geçiş konusu gündemde. Yani çocuklar eğitimlerine önce çevrim içi devam edecek, vaka sayıları kontrol altına alınırsa da yüz yüze eğitime geçilecek.

İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek yüz yüze eğitimi sürdürmeyi planlıyor. İngiltere’de öğrencilerin gruplar halinde okul, servis ve yemek hizmetlerinden yararlanması da sağlanacak. Sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılırken, giriş-çıkış saatlerinde de düzenlemeler yapılacak.