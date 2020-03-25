Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının dünya genelinde en çok etkilediği konulardan biri de eğitim.

Dünyanın dört bir yanında devlet yetkilileri, öğrencileri salgından korumak ve hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için eğitim faaliyetlerine ara vermiş ya da öğrenim sürecini evlere taşımış durumda. 130’dan fazla ülkeden bazılarının genelinde, bazı ülkelerde ise yerel çapta okullar kapalı.

1,4 milyara yakın öğrenci ya da bir başka ifadeyle dünyadaki öğrencilerin yüzde 80’den fazlası, okul ve üniversitelerden uzak. 284 milyon öğrenci ise ABD’nin California ve Virginia eyaletlerinde olduğu gibi yerel düzeyde kapanışlardan bir şekilde etkileniyor.

Veriler, 23 Mart itibarıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) ait.

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim ile lise seviyelerinin yanı sıra yükseköğretime kayıtlı öğrencileri de kapsıyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

UNESCO’ya göre Bolivya, Cayman Adaları, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau, Irak, Somali, Tanzanya ve Venezuela’da yükseköğretim programlarına kayıt hakkında veri yok.

Honduras’ta tüm okullar kapalı olsa da üniversitelerin açık kalma ya da kalmama seçeneği var.

Çin’de okullar açılmaya başladı ancak çoğu hala kapalı.

Japonya’da üniversiteler şu anda bahar tatilinde ve dolayısıyla koronavirüs ile ilgili olmayan bir kapanış söz konusu.

Güney Kore’de 2 haftalık ilk ertelemenin ardından üniversiteler akademik yıla başladı. Grup ve yüz yüze dersler kesinlikle önerilmiyor ve üniversiteler dersleri çevrim içi veriyor.

[Dünya genelindeki koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede eğitim çevrim içi ortama taşındı. Fotoğraf: Reuters]

Finlandiya’da okul öncesi eğitim ve 1-3. sınıflar, toplumun işleyişi için kritik sektörlerde çalışan ebeveynlerin çocukları ile okul öncesi eğitimden lise eğitimine kadar özel ihtiyaçları olan çocuklar için devam edecek. Ailelerin evde bakımlarını ayarlayamadığı tüm çocuklar için “erken çocukluk eğitim ve bakımı” sağlanacak. Diğer seviyelerde eğitimin tamamlanması için ise gerekli görülmesi halinde temasla öğretim devam edebilecek.

İzlanda’da 20’den az çocuğa ders verilebilirse ilkokullar açık kalabilecek.

İsveç’te tüm ortaöğretim kurumları ve üniversiteler ulusal olarak kapatıldı.

Romanya’da çoğu üniversite açık.

Türkiye’deki durum

Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında, Türkiye’de nisan ayında yapılması planlanan ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

23 Mart’tan itibaren ise öğrenciler uzaktan eğitime TRT EBA TV üzerinden başladı. Üniversiteler için de uzaktan eğitim dönemine geçildi.