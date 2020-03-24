Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Fuat Oktay ve bakanlarla yaptığı telekonferans görüşmelerinin videosunu paylaştı. Erdoğan, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda Bilim Kurulu'nun kararının dikkate alınacağını açıkladı.

Tatil için Bilim Kurulu önerisi beklenecek

Bakan Selçuk'un tatilin uzayıp uzamayacağı konusunda talimatı olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavziyesini çok önemsiyorum. Uzatılabilir de uzatılmayabilir de ... Ama eğer Bilim Kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa, ona uyalım. Bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz onu da" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında okulların ne zaman açılacağına ilişkin soruya Çarşamba günü yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitimi görüşecekleri cevabını vermişti.

Okullar 2 hafta tatil edilmişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

Yeni bir karar alınmazsa 30 Mart Pazartesi günü okullar açılacak.

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre ise ara tatil ve yaz tatili süreleri şöyle:

İkinci dönem ara tatili koronavirüs nedeniyle öne alındı. Ara tatil 3 Nisan Cuma günü başlayacaktı. 9 günlük bir tatilin ardından öğrenciler 13 Nisan günü tekrar okula gidecekti.

3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem yeni bir karar alınmazsa 19 Haziran günü sona erecek. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tamamlanmış olacak.