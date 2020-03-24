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Hollanda'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda Sağlık Bakanlığı, 811 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Toplam vaka sayısı 5 bin 560'a yükseldi. 63 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Hollanda Sağlık Bakanlığı yetkilileri, koronavirüs vaka sayısının bir önceki güne yüzde 17 artışla 5 bin 560'a yükseldiğini açıkladı.
Ülkede 811 yeni vaka tespit edildi.
Ulusal Sağlık Enstitüsü ise 63 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam ölü sayısı 276'ya yükseldi.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs HollandaSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:46
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