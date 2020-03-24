Konuya ilişkin açıklamayı Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Muhammed Abdelali yaptı.

Abdelali, söz konusu kişinin 51 yaşındaki bir Afgan olduğunu ve dün akşam Medine'de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 159'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 392 bini aşmış durumda.