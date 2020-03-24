Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Suudi Arabistan'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Konuya ilişkin açıklamayı Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Muhammed Abdelali yaptı.
Abdelali, söz konusu kişinin 51 yaşındaki bir Afgan olduğunu ve dün akşam Medine'de yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 159'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 392 bini aşmış durumda.
Etiketler: Suudi Arabistan kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:41
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