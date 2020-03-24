Haber Giriş: Kaynak: AA
Çin elektromanyetik gözlem uydularını uzaya yolladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Çin, elektromanyetik çevre gözlemleri yapacak bir grup yeryüzü gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi.
Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Yaogan-30 sınıfındaki uydular Long March 2C roketiyle ülkenin güneybatısındaki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların Dünya yörüngesinde belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.
Çin Bilimler Akademisine bağlı Mikro Uydu Akademisi tarafından geliştirilen uyduların elektromanyetik çevre gözlemleri ve bununla ilişkili teknolojiler için kullanılacağı kaydedildi.
Etiketler: çin gözlem uydusu elektromanyetik gözlem uydusuSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:45
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