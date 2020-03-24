Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Yaogan-30 sınıfındaki uydular Long March 2C roketiyle ülkenin güneybatısındaki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların Dünya yörüngesinde belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.

Çin Bilimler Akademisine bağlı Mikro Uydu Akademisi tarafından geliştirilen uyduların elektromanyetik çevre gözlemleri ve bununla ilişkili teknolojiler için kullanılacağı kaydedildi.