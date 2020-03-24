Der Spiegel dergisinin haberine göre Savunma Bakanlığının satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit geçtiği Kenya'daki bir havalimanında kaybolduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulayarak, satın alınan maskelerin, siparişi verilen sağlık malzemelerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Haberde, 20 Mart'ta Almanya'da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü, ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e; enfekte kişi sayısının ise 27 bin 436'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 145'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 391 bini aşmış durumda.