Haber Giriş: Kaynak: AA
KKTC'de de sokaklar boş kaldı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürürlükte olan "kısmi sokağa çıkma yasağı" dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve gece yarısından itibaren yürürlüğe giren 14 günlük kısmi sokağa çıkma yasağına genelde uyuluyor. Özellikle başkent Lefkoşa'daki en işlek cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu, yasak dolayısıyla normalin çok altında kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayan ve mazeretsiz olarak sokağa çıkanlara ise emniyet mensupları müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Polis Basın Subaylığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, yasağı ihlal eden ve mazeretsiz sokağa çıktığı tespit edilen 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı duyurulmuştu.
KKTC'de 40 kişide Kovid-19 tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: koronavirüs KKTC kısmi sokağa çıkma yasağıSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:11
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