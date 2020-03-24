İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Buşehr Sınır Komutanı Veliyullah Rızainejad, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ekiplerinin iş birliğiyle kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin, Buşehr'deki Rüstemi Limanı'nın birkaç mil açığında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneyi durdurduğunu belirten Rızainejad, "Ulusal Petrol Şirketinin hesaplamalarına göre, gemide 41 bin litre mazot ele geçirildi." dedi.

Rızainejad, teknedeki 7 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.