Museylini, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Tunus’a doğru gelen tıbbi alkol yüklü bir gemiye el koydu." dedi.

Olayı Çin'den İtalya'ya tıbbi maske taşıyan bir kamyona Çekya'da el konulmasına benzeten Museylini, "Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor. Hepsi koronavirüs (Kovid-19) korkusundan tıbbi ekipmanları çalıyor." ifadelerin i kullandı.

Bakan Museylini, geminin nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Tunus makamları daha önce Çin’in kendilerine tıbbi malzeme göndereceğini duyurmuştu.

Koronovirüsle mücadelede tıbbi ekipman eksikliği öne çıkıyor

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ülkelerde tıbbi ekipman eksikliği öne çıkıyor. Birçok ülke sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlerde ihracat yasağı getirdi.

Tunus’ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 89 olarak açıklandı.

İtalya ise salgına en çok kurban veren ülke konumunda. İtalya'daki toplam teyitli vaka sayısı 60 binin üzerine çıkarken, 6 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Çekya makamları geçen hafta Çin'in İtalya'ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardıma el koymuştu.

İki ülke arasındaki kriz Çekya'nın İtalya'ya aynı miktarda maske göndereceğini açıklamasıyla çözülmüştü.