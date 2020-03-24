Haber Giriş: Kaynak: AFP
Mozambik'te 64 mülteci konteynerde ölü bulundu
Mozambik Sağlık Bakanlığı, 64 mültecinin, bir konteyner içinde ölü bulunduğunu açıkladı.
Mozambik Sağlık Bakanlığı yetkilisi, 64 mültecinin Mozambik'in kuzeybatısındaki Tete eyaletinde, bir kargo konteynerinde ölü bulunduğunu açıkladı.
AFP'ye açıklama yapan yetkili, "Etiyopya'dan geldiğinden şüphelenilen bir kamyonun köprüde durduruldu. Konteynerde 64 kişi öldü. 14 kişi ise hayatta kaldı" dedi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Mozambik konteyner mülteciSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 13:19
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