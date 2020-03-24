Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, son 1 haftada Borno eyaletine bağlı Gwoza ve Yamteke bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 50 terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü aktaran Enenche, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Enenche, operasyonlarda 4 askerin de yaralandığını ifade etti.

Örgütün eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.