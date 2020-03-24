Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İspanya.

İspanya'nın Mallorca adasında karantina 8 gündür devam ediyor.

Polis memurları ise, karantina altındaki ailelere, gitar eşliğinde çocuk şarkıları söyleyerek moral vermeye çalışıyor.

İspanya'da şimdiye kadar enfekte olan kişi sayısı 28 bini aştı. Ölü sayısı ise bin 700'ün üzerine çıktı.