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Taliban'dan Afgan güvenlik güçlerine saldırı: 3 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Sarak Nev bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisiyle 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Akbari, 1 sivilin de yaralandığını belirtti.
Akbari, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.
Etiketler: Afganistan taliban saldırı KunduzSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:18
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