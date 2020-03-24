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Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Ahtisaari koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, 2008 Nobel Barış Ödüllü Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari’nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, “23 Mart’ta enfeksiyon olduğu doğrulandı. Ahtisaari’nin durumu iyiye gidiyor” ifadeleri kullanıldı.
82 yaşındaki Ahtisaari, 1 Mart 1994 - 1 Mart 2000 yılları arasında Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürmüştü.
Ahtisaari, başta Kosova olmak üzere, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya'da birçok sorunun çözümü sürecinde üstlendiği arabuluculuk görevinden dolayı 2008 Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.
Finlandiya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi bulunuyor. Ülkede toplam vaka sayısı ise 700’e ulaştı.
Etiketler: Finlandiya ahtisaariSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:21
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