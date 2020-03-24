Haber Giriş: Kaynak: AA, Johns Hopkins University
Kamerunlu müzisyen Dibango, koronavirüsten hayatını kaybetti
[Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Emmanuel N'Djoke Dibango | Fotoğraf: AFP]
Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Dibango'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 86 yaşındaki sanatçının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Saksafon sanatçısı Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 587'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 382 bini aşmış durumda.
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