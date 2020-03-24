Konuya ilişkin açıklama İspanya Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, ülkedeki toplam vaka sayısının 6 bin 584 artarak 39 bin 673'e; hayatını kaybedenlerin sayısının ise 514 artarak 2 bin 696'ya yükseldiğini bildirdi.

Tedavi edilen hasta sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Öte yandan, ülkede Covid-19'a yakalananlardan 5 bin 400'ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 145'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 391 bini aşmış durumda.