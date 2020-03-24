İran Şehid Beheşti Üniversitesi Öğretim Görevlisi Merdani, İran'da Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri ve alınan önlemleri değerlendirdi.

İran'da koronavirüsün yayılma hızının şu an Çin'den bile yüksek olduğunu anlatan Merdani, "Biz salgını ülkeye yayılmasının ardından fark ettik. Kum kentinde görülen ilk vakalar, aslında birkaç hafta önce baş göstermişti. Bu süre zarfında izolasyon gerçekleştirilmedi ve Kum'da başlayan salgın diğer kentlere yayıldı" dedi.

"Nevruz tatili ziyaretlerinin önü alınmazsa facia kapıda demek"

Ülkede günde 100 ila 150 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin hastalığa yakalandığını anlatan Merdani, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerin sadece hastanelerde kayda geçen vakalar olduğunu, gerçek rakamların bunun üzerinde seyrettiğini söyledi.

"Eğer İran'da Nevruz tatili ziyaretleşmelerinin önü alınmazsa facia kapıda demektir. İnsanlar gittikleri yere virüs götürebilecekleri gibi dönüşlerinde de virüs taşıyabilirler. İvedilikle seyahat yasağı getirilmez ise sağlık merkezlerimiz hastalara yetmeyecektir."

"ABD'nin yaptırımları ölümleri artırıyor"

Halkın bir bölümünün salgını ciddiye almadığına dikkat çeken Merdani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının da koronavirüsle mücadeleyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

İran Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi Merdani, "Sözde ilaç ve tıbbi gereçler yaptırım kapsamında değil. Fakat sizin paranız yoksa veya paranızı uluslararası bankalar aracılığıyla ürün almak için havale edemiyorsanız kim size ilaç ve tıbbi gereç göndersin. ABD'nin yaptırımları koronavirüsten ölümlerin artmasına neden oluyor" dedi.

Yardım gönderen ülkelerin başında Türkiye geliyor

Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerin bu süreçte İran'a yaptığı insani yardımdan övgüyle söz eden Merdani, şunları söyledi:

"İran'a insani yardım gönderen ülkelerin başında Türkiye, Katar, Çin, ve Birleşik Arap Emirlikleri geldi. Uzun yıllar ticari ilişkilerimiz olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ise öyle ciddi bir yardımda bulunmadı."

Ülkedeki sağlık çalışanlarının koronavirüsle fedakarca mücadele ettiklerini vurgulayan Merdani, "Sadece Kum'da 40 doktor ve 130 hemşire virüse yakalandı. Çok sayıda doktor ve hemşiremizi bu mücadelede kaybettik. Sağlık çalışanlarının bu uğurda verdikleri mücadele takdire şayandır" dedi.

Ülkede vaka sayısı 25 bine yaklaştı

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1934'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 24 bin 811 olduğunu açıklamıştı.