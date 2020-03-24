Koronavirüs salgınıyla birçok ülkede mücadele devam ederken, salgının ortaya çıktığı Çin’de vaka sayıları gün geçtikçe azalıyor. Salgının merkezi Hubei eyaletinde 2 aydır devam eden karantina süreci bitiyor.

Hubei eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bu gece itibariyle ulaşım kısıtlamalarının kaldırılacağı ve sağlıklı olanların eyaletten ayrılmasına izin verileceği belirtildi.

Salgının ortaya çıktığı eyaletin Wuhan kentinde ise karantinanın 8 Nisan’da sona ereceği belirtildi.

Gözler yurt dışından dönenlerde

Yaklaşık 60 milyon nüfuslu Hubei'de, karantinanın kaldırılması alınan önlemlerin başarısı olarak görülürken, ülkede gözler yurt dışından dönen koronavirüs taşıyıcılarına çevrildi.

Başkent Pekin, Şanghay ve diğer büyük şehirlerde yurt dışından dönen tüm ülke vatandaşları için 14 gün zorunlu karantina şartı getirildi.

Yurt dışından dönenlerin, hükümetin belirlediği otel ve diğer noktalarda kalacağı ve ödemelerini kendilerinin yapacağı belirtildi.

Yalnızca tek yaşayanlar ve özel durumları bulunanların kendilerini evlerinde karantinaya alabilecekleri ifade edildi.

Ayrıca yarından itibaren yurt dışından Pekin’de gelmek isteyen herkesin koronavirüs testi yaptırması da zorunlu olacak.

Üretim faaliyetleri yeniden başladı

Hubei eyaletinde bir sonraki duyuruya kadar eğitime ara verilmeye devam edileceği kaydedildi. Salgın nedeniyle ekonominin olumsuz etkilendiği ülkede hükümet, ekonomiyi düzeltmek için çalışma başlattı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Hubei eyaleti dışında ülke genelinde büyük kamu inşaat projelerinin yüzde 90’ının yeniden başlatıldığı belirtildi.

Endüstriyel üretimin de yeniden başladığı ülkede, birçok göçmen işçi seyahat yasağına takılırken, testleri negatif olanlar çalıştıkları bölgelere gönderilecek.