Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çin'den getirilen koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı
Koronavirüs hastalarının yoğun bakımdaki tedavi süresini kısalttığı belirtilen ilaçlar Çin'den getirilerek 40 şehre dağıtıldı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovit-19) için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı.
Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'de olumlu sonuç veren özel bir ilaç getirdik.https://t.co/ytKb8gwrJN pic.twitter.com/hIDIjREkJu
Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.
Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören koronavirüs hastaları için kullanılacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:19
Son Haberler
- 17:43
- 17:39
- 17:37
- 17:37
- 17:36
Sıradaki Haber
Hollanda'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz