Koronavirüsün yayılmasını önlemek için uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler ekran başında eğitimlerine devam ediyor. Amasya'daki Kemal Paşa İlkokulu 1/A sınıfının öğretmeni Erdal Yağlı da öğrencilerinin uzaktan eğitime katılıp katılmadığını kontrol ediyor.

Öğrencileriyle iletişim halinde olan öğretmen, hepsini tek tek görüntülü arıyor ve yoklama alıyor. Yağlı, öğrencilerinin TRT-EBA TV'de yayınlanan dersleri ilgiyle takip ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerinin de kendilerini takip etmeleri öğrencilerimin hoşuna gitti. Ders bitiminden sonra karşılıklı değerlendirme yaparak anlaşılmayan kısımların tekrarını yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışma öğrencilerimizin ve velilerimizin hoşuna gitti. Uzaktan eğitim süresi boyunca bu çalışmamıza devam edeceğiz."