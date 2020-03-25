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Uzaktan eğitim devam edecek mi?
[Fotoğraf: AA]
Uzaktan eğitim devam edecek mi, okullara verilen ara uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun kararına işaret etti. Milli Bakanı Ziya Selçuk'un katılacağı toplantıda nihai karar verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceği konusunda Bilim Kurulu'nu işaret etti, "Uzatılmasında fayda var diyorlarsa, ona uyalım" dedi. Bugün yapılacak toplantıya Milli Eğitim Bakanı da katılacak ve son karar verilecek.
Haftanın ilk günü binlerce öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden başlatılan uzaktan eğitim sürecinin ilk dersine katıldı. Eğitim Bilişim Ağı Sistemi'yle dersler TRT üzerinden öğrencilere aktarılmaya başlandı.
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında başlatılan uzaktan eğitimin süresi ile ilgili karar bugün yapılacak Korona Bilim Kurulu toplantısında alınacak.
Etiketler: uzaktan eğitim devam edecek mi uzaktan eğitim ebaSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 00:58
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