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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansta görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 22:21
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