Haber Giriş: Kaynak: AA
Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yeni tip koronavirüse karşı hazırladığı video klibi paylaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladığı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı video klibi paylaştı.
Partinin sosyal medya hesaplarından daha önce yapılan paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.
İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz. #BirlikteBaşaracağız
Etiketler: recep tayyip erdoğan kovid-19 koronavirüs cumhurbaşkanı AK PartiSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 21:55
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