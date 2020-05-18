Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, ülke genelinde 11 Mayıs'ta açılan 40 bin okulda 70 öğrencide COVID-19'a rastlandığını belirtti.

Bu öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını anlatan Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerde ortaya çıkan psikolojik sorunların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Fransa'da COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'ta üniversiteler dahil tüm okullar kapatılmıştı. 11 Mayıs'ta kreş, ana ve ilkokullar açılmıştı. Bugün ise salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokullar açıldı. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verildi. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu oldu.

Ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 108'e, vaka sayısı ise 216 bin 30'a yükseldi.