Salgın sürecinde birçok ülkeye tıbbi ekipman yardımları ulaştıran Türkiye, ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının (YTB) başlattığı "Diaspora COVID-19 Destek ve İş Birliği Programı" sürüyor.

YTB, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yaptı. Müslüman topluluklar için hazırlanan yüzlerce koli dağıtıldı. Gıdanın yanı sıra hijyen malzemeleri ve sağlık ekipmanları desteği de sağlandı.

Bulgaristan'da 5 bin aileye ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı da Rusya'daki ihtiyaç sahiplerini ramazan ayında unutmadı. Yaklaşık 300 aileye gıda malzemesinden oluşan yardım paketi dağıtıldı.

Bulgaristan'da ise Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı. Binlerce koli özenle hazırlandı. Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğünün koordinasyonu ile 5 bin aileye ramazan yardımı ulaştırıldı.

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Türk halkının ayrım gözetmeksizin zor durumda olanlara ramazanrda da ulaştığını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının ramazan yardımları Afganistan’daki ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürdü. TİKA’nın Mezar-ı Şerif Ofisi, ramazan yardımını düzenlenen törenle bin 350 aileye ulaştırdı. Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Türkiye'nin Afganistan halkının yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.