Georgia'nın Cherokee İlçe Okul Bölgesi tarafından güncellenen verilere göre, 800 öğrenci ve 42 okul görevlisi COVID-19 tehlikesine karşı karantina altında tutuluyor.

Geçen hafta itibarıyla okul içinde eğitime başlanan bölgede, 42 binden fazla öğrencinin bulunduğu kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının ani artış göstermesi sonucu eyaletin diğer okul bölgelerinde yüz yüze eğitimin iptal edildiği belirtildi.

ABD'de okullarda yüz yüze eğitime dönülmesi tartışmaları

ABD'nin güney ve batı eyaletlerinde COVID-19 vakalarında artış devam ederken, marttan beri kapalı olan okulların yaz sonu açılıp açılmayacağı da ülke gündeminde tartışılıyor. Beyaz Saray okulların açılması için eyalet yönetimlerine baskı yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çocuklardaki vaka ve ölümlerin azlığı nedeniyle okulların açılıp ailelerin de işlerine dönmesi gerektiğini savunurken, Demokratlar bu durumun birçok kişinin hayatını riske atabileceğini belirtiyor.