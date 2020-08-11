Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde geceleri izinsiz gösteriler yapan protestocular, sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla tekrar şehir meydanlarında toplanmaya çalıştı.

Gösterilerin en yoğun yaşadığı Minsk’te şehir merkezinde çok sıkı önlem alan güvenlik güçleri, caddelerdeki küçük grupların meydanlara ilerlemesini engelledi.

[Fotoğraf: AFP]

Protestocuların, yol kenarlarında toplanarak Lukaşenko karşıtı sloganlar attığı görüldü. Protestocular, dün gece barikatların kurulduğu Puşkin Meydanı’nda yeniden toplanmaya çalıştı. Ayrıca Puşkin Meydanı’nda gösteriler esnasında dün hayatını kaybeden kişi için karanfil bırakıldı.

Öte yandan Belarus’un yurtdışındaki bazı büyükelçilikleri önünde de protesto gösterileri yapıldı. Belarus’un Moskova Büyükelçiliği önünde toplanan grup, sık sık sloganlar attı, Rus polisi göstericilere müdahale etmedi.

"Protestoların arka planını anlatmak için tüm yabancı ortaklarla diyaloğa hazırız"

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı yapılan izinsiz protesto gösterilerinin arka planı konusunda tüm yabancı ortaklarla yapıcı ve objektif bir diyaloğa hazır olunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belarus'ta mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasına tepki olarak düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin Avrupa'dan gelen açıklamalar değerlendirildi.

[Fotoğraf: AFP]

Yabancı ortakların Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gidişatı ve sonuçlarıyla ilgili tepkisinin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bazı Avrupa ülkeleri yetkililerinin durumu objektif şekilde anlamaya ve değerlendirmeye çabalamadan ülkemiz için önemli hızlı açıklamalar yapmaları kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

"Belarus'ta neyin, nasıl ve neden gerçekleştiğini objektif şekilde ve duygularsız anlamayı teklif ediyoruz"

Belarus'a yönelik yaptırımların uygulanması yönünde çağrıların da yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belarus'ta neyin, nasıl ve neden gerçekleştiğini objektif şekilde ve duygularsız anlamayı teklif ediyoruz. Bu konuda tüm yabancı ortaklarla yapıcı ve objektif bir diyaloğa hazırız. Yurt dışından gelen müdahaleler dahil gerçekleşen olayların arka planını ortaya çıkaran somut ve reddedilemez gerçekleri sunmaya hazırız."

[Fotoğraf: AFP]

Açıklamada, "Tüm yabancı ortakları ağırlıklı analiz yapmaya ve tüm pozisyonları dikkate almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Belarus'un egemenliği ve bağımsızlığını destekleyen açıklamaların da bazı ülkeler tarafından yapıldığı hatırlatılan açıklamada, Belarus hükümetinin bu tür açıklamalardan minnettar olduğu belirtildi.