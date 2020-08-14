Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede günlük koronavirüs vaka sayısında yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Son 24 saatte 1732 kişide koronavirüs tespit edildi. Dün de rekor kırılmış 1 günde 1592 yeni vaka bildirilmişti.

Ülkede toplam vaka sayısı 87 bin 872'ye, ölü sayısı ise 2 bin 11'e ulaştı.