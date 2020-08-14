Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Ukrayna'da son 24 saatte 1,732 yeni koronavirüs vakası görüldü. Dün de 1592 yeni vaka ile rekor kırılmıştı.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede günlük koronavirüs vaka sayısında yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.
Son 24 saatte 1732 kişide koronavirüs tespit edildi. Dün de rekor kırılmış 1 günde 1592 yeni vaka bildirilmişti.
Ülkede toplam vaka sayısı 87 bin 872'ye, ölü sayısı ise 2 bin 11'e ulaştı.
Etiketler: vaka sayısı Ukrayna rekor ölü sayısı koronavirüsSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:15
Sıradaki Haber
Brezilya ve Hindistan'da bir günde 1000'i aşkın ölüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz