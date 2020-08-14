Avustralya Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 14 kişi arasında 20 yaşında erkek hastanın da bulunduğunu açıkladı.

Avustralya’da COVID-19 kaynaklı en genç ölümün yaşanması üzerine, hayatını kaybeden gencin başka bir sağlık sorununun olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Andrews, "Bunu belirleyecek tek kişi adli tıp yetkilisidir" dedi.

Eyalette hayatını kaybeden diğer 13 hastanın, 80 ila 90 yaş aralığında ve 7’si kadın 6'sı erkekten oluştuğunu bildiren Andrews, can kaybının 289’a yükseldiği Victoria’da 372 kişinin daha virüse yakalandığını söyledi.

8 bin 570 aktif bulunuyor

Victoria eyaletinde 14 kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 375’e yükseldi.

Victoria’da 372, Yeni Güney Galler’de (NSW) 9, Queensland’da 2 ve Batı Avustralya’da 1 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 22 bin 742’ye, iyileşenlerin sayısı da 12 bin 996’ya ulaştı.

Halen 8 bin 570 civarında aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da, 686 kişi hastanelerde tedavi görüyor.