ABD'deki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Yerel kaynaklara göre, eyaletin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu. Saldırıda iki kişi öldü.

Bunun üzerine okula intikal eden polis ekipleri, çevrede giriş çıkışları kapattı.

4 yaralı da ambulans helikopteri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Spor sahasında toplanan öğrenciler kontrollü şekilde ailelerine teslim edildi.

ABD Başkanı Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği bildirildi.

Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olay yerinde aktif olarak incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.