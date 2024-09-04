DSÖ, Gazze'nin merkezinde beklentinin üstünde çocuk felci aşısının yapıldığını bildirdi

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve ortaklarının, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılama kampanyası başlattığına işaret eden Ghebreyesus, "İlk üç gün boyunca, Gazze'nin merkezinde 10 yaşına kadarki 187 binden fazla çocuğu aşıladık. Sağlık çalışanları, halkın aktif katılımı sayesinde beklenenden daha fazla çocuğu aşılayabildi." dedi.

Ghebreyesus, Gazze'nin merkezinde 4 sabit merkezde, aşı olmayan çocuğun kalmaması için aşılama kampanyasının devam edeceğini kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve komşu ülkelerde yaygın olarak görülen M çiçeği (mpox) virüsüne ilişkin de konuşan Ghebreyesus, Avrupa Birliği (AB) tarafından bağışlanan ilk aşıların, yarın KDC'ye ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Ghebreyesus, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bu hafta sonu aşıları dağıtmaya başlamayı planlıyor. DSÖ, aşı taleplerini koordine etmek, mevcut dozlar hakkında bilgi paylaşmak ve bu dozların salgının kontrol altına alınmasına katkıda bulunabilecekleri bölgelere yönlendirilmesini sağlamak için ortaklarıyla birlikte çalışıyor." dedi.

Yalnızca aşıların virüsün yayılmasını durdurmayacağı uyarısında bulunan Ghebreyesus, virüsün gözetimi, toplumun bu mücadeleye katılımı, klinik ve evde bakım ile her düzeydeki ortaklar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için çalıştıklarını dile getirdi.