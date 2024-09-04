Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteğimiz tam

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"(Türkiye'ye) Bu ziyaretim iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir." ifadesini kullanan Sisi, Türkiye ile Mısır'ı bir araya getiren ortak bir tarih ve birçok ortak paydanın bulunduğunu söyledi.

Sisi, turizm alanında, Türk halkı ve Mısır arasında daha fazla etkileşimin olduğunu belirterek, ticaret alanında da işbirliğinin arttığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler bağlamında beraber koordinasyonun çok önemli olduğunun altını çizdiğini söyleyen Sisi, "Türkiye'yle özellikle bölgesel konuları beraber ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışmalıyız diye karar aldık." dedi.

Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteklerinin tam olduğunu söyleyen Sisi, "Başta Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere daha yoğun çalışmalıyız." ifadesini kullanarak, şunları söyledi:

"Türkiye ve Mısır olarak bir an önce, acilen ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki İsrail ihlallerinin son bulması ve Filistin'in 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini kurma haklarının bir an önce hayata geçirilmesini vurguladık."