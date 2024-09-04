Sisi'den gelişen Türkiye-Mısır ilişkilerine vurgu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.

Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

X'teki paylaşımında Mısır ve Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkilere vurgu yapan Sisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşunu ilan ettiğinden beri Türkiye ile Mısır arasında güçlü siyasi bağların olduğuna dikkati çekti.

Sisi, "Benim bugünkü (Ankara) ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve iş birliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.