İspanya ve Filistin arasında "ilk" ikili devlet zirvesi bu yıl içinde yapılacak

Sanchez, yaz tatili arasından sonra önümüzdeki siyasi dönemde hükümetinin önceliklerini ilişkin Madrid'deki Cervantes Enstitüsü'nde konuşma yaptı.

İspanya Başbakanı, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) destekleyerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu üzerinde baskı kurmaya devam ederek, Filistin devleti ile bağlarımızı sıklaştırarak Gazze halkına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatan Sanchez, "Buradan açıklamak isterim ki, yıl sonundan önce İspanya ve Filistin devletleri arasında ikili zirvenin ilkini gerçekleştireceğiz. İspanya ve Filistin devletleri arasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasını beklediğimiz bir zirve olacak" şeklinde konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Sanchez'e seslenerek, "Filistin'i tanımada geri adım atmasını" istemişti.

İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devleti ile ikili zirve yapılacağını açıklayarak, İsrail Dışişleri Bakanı'na da cevap vermiş oldu.