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Dünya
AA 04.09.2024 13:12

ABD: Kuzey Kore'yi Rusya'ya destek vermekten sorumlu tutmayı sürdüreceğiz

ABD, Kuzey Kore'yi Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına verdiği destekten sorumlu tutmayı sürdüreceğini yineledi.

ABD: Kuzey Kore'yi Rusya'ya destek vermekten sorumlu tutmayı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, Rusya'yı Ukrayna'daki eylemlerinden ve Kuzey Kore'yi de "bu savaşa verdiği destekten" dolayı sorumlu tutmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin gönderdiği silahların savaş alanında kullanılmasına işaret eden Miller, "Kuzey Kore'nin bu savaşı desteklemesinin Ukrayna üzerindeki etkisini çoktan gördük" dedi.

Rusya ve Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtirken "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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