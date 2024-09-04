Washington Post: Netanyahu'nun "Philadelphi Koridoru" ısrarı ateşkes anlaşmasını baltalıyor

Washington Post Gazetesi'nin Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerde ara bulucu olarak yer alan yetkililere dayandırdığı haberinde, "Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'nda asker bulundurmaya devam etme isteğinin" muhtemel anlaşmanın önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.

İlgili ülkelerden dokuz farklı yetkili ile iletişime geçilen haberde, yetkililerin, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'nda asker bulundurma talebinin ateşkes görüşmelerinin başlıca anlaşmazlık noktası olduğunda hemfikir kaldıkları ve bu ısrarın ateşkes ihtimalini tehlikeye attığını düşündükleri kaydedildi.

İki kıdemli yetkili, Hamas ve İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sunduğu Gazze'de "kabul et ya da reddet" biçimindeki son ateşkes teklifini reddetmesi durumunda ABD'nin liderliğindeki ateşkes görüşmelerinin sona erebileceğine dikkati çekti.

Başka bir kıdemli ABD'li yetkili, "Washington yönetimi tarafından eğitilmiş Filistinli güvenlik güçlerinin" Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndaki güvenliği sağlamak için en olası çözüm olacağını aktardı.

Mısırlı bir yetkili ise Avrupa Birliği'nin (AB) Refah Sınır Kapısı'ndaki gözlemci rolünü tekrardan üstlenmeye hazır olduğunu belirtmesinin ardından, Kahire hükümetinin bölgede AB varlığını memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

"İsrail, kamuoyuna müzakerelerin devam ettiği imajını satmaya çalışıyor"

İsrailli aktivist Gershon Baskin, mayısta Gazze'deki İsrailli esirlerin takası için oluşturulan müzakere ekibinden gizli bir kanal açmak için yeşil ışık aldığını öne sürdü.

Bu müzakere kanalının iki haftanın ardından kapatıldığını belirten Baskin, "İsrail, kamuoyuna müzakerelerin devam ettiği imajını satmaya çalışıyor ama gerçekten ilerleyen bir görüşme süreci yok" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Baskin'in, mevcut durumdaki resmi veya gayri resmi görüşmelerin hiçbir zaman bir parçası olmadığı bildirildi.

Öte yandan, Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru hakkındaki duruşu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Philadelphi Koridoru anlaşmazlığı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek, ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridoru'nu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

"(Philadelphi Koridoru'nda) Herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini" iddia eden Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı.