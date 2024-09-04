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Dünya
AA 04.09.2024 18:17

Japonya'da yılın ilk 6 ayında yenidoğan sayısı 1969'dan beri "en düşük" seviyeye geriledi

Japonya hükümeti, yılın ilk yarısında yenidoğan sayısının son 55 yıldır "en düşük" seviyeye gerilemesini "oldukça kritik" diye niteledi.

Japonya'da yılın ilk 6 ayında yenidoğan sayısı 1969'dan beri "en düşük" seviyeye geriledi
[Fotograf: AA]

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının (MHLW) güncellenen verilerine göre, ocak-haziran döneminde doğum sayısı 350 bin 74 olarak kaydedildi.

Geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 6 düşen bu sayı, 1969'dan beri "en düşük" olarak kayda geçti.

Ocak-haziran dönemi ölüm sayısı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artışla 811 bin 819 olarak kaydedilirken, bu sayı son 55 yılın "en yükseği" oldu.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da art arda son 3 yıldır yılın ilk 6 aylık dönemi yenidoğan sayısı 400 binin altında seyretti.

"Japonya'nın son şansı"

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Takemi Keizo, "oldukça kritik" şeklinde nitelediği durum karşısında "2030'larda Japon genç nüfusunun daha keskin düşeceğini" savundu.

Gelecek 6 yılı "Japonya'nın son şansı" olarak değerlendiren Bakan Takemi, "Doğum oranlarındaki düşüşe yönelik etkili tedbirleri ve nasıl uygulayacağımızı sürekli düşünüyoruz." dedi.

"Sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiği"

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, yenidoğan sayısının 2035'te 760 binin altına düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Söz konusu tahmin, beklenenden 12 yıl önce gerçekleşmişti.

Bakanlık verilerine göre ülkede 2022'de ilk kez 800 binin altına düşen yıllık yenidoğan sayısı 2023 yılında 758 bin 631'e inmişti.

Yenidoğan sayısı en yüksek seviyesine 1949'da 2,69 milyonla ulaşırken; 1973'te 2,09 milyon, 1983'te 1,5 milyon olmuştu.

Bu sayı ilk kez 2016'da 1 milyonun altına inmişti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, doğum oranındaki düşüşe ilişkin olarak açıklamasında, "ülkesinin sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

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