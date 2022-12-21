ABD'deki 6,4'lük depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaleti, 6,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Liman kenti Eureka merkezli depremde en az 2 kişi yaşamını yitirdi.
California 6,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Eureka kentinin Humboldt bölgesi oldu.
Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde biri çocuk en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
70 bin hanede elektrik kesildi
Şiddetli deprem, enerji hatlarını da olumsuz etkiledi. Bölgede 70 bin haneye elektrik verilemedi.
Deprem sonrası 10'un üzerinde artçı sarsıntı kayda geçti.
Tsunami uyarısı ise yapılmadı.
"30 yıl içinde büyük bir deprem olabilir"
Uzmanlar, sık sık sarsıntıların görüldüğü eyalette gelecekteki 30 yıl içinde büyük bir
deprem olasılığının bulunduğuna dikkati çekiyor.
1994 yılında 6,7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı eyalette, 60 kişi hayatını kaybetmiş, 10 milyar dolarlık hasar kayda geçmişti.
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