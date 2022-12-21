TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temasları kapsamında Üsküp'te...

Mustafa Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Talat Caferi ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Görüşmede, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren FETÖ yapılarına dikkati çekti. FETÖ’nün, sadece Türkiye’nin değil Kuzey Makedonya’nın ulusal güvenliği için de ciddi bir sorun olduğunu hatırlattı.

Mustafa Şentop, temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile de görüştü. Şentop görüşmede, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesinin önemine değindi.

[Fotoğraf: AA]

Şentop, Maarik Okulları'nın Üsküp kampüsünün açılışını yaptı

TBMM Başkanı, Uluslararası Maarif Okulları'nın Üsküp Kampüsü'nün açılışına katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok ülkede kaliteli eğitim imkanı sunarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını söyledi.

"Türkiye; sömürgeci geçmişi olan emperyal ülkelerden farklı olarak, Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Maarif Vakfı, 51 ülkede kurduğu 500’e yakın eğitim kurumu ile hem nitelikli eğitim veriyor hem de insan odaklı yaklaşımıyla yerel ihtiyaçlar ve değerlere uygun nesiller yetiştiriyor."

[Fotoğraf: AA]

Şentop, Üsküp'te düzenlenecek "21 Aralık Türkçe Dil Bayramı" programına katılacak

Mustafa Şentop, Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu ile TİKA tarafından restore edilen Sultan Murat Camii'ni de ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Şentop ve beraberindeki heyet, "21 Aralık Türkçe Dil Bayramı" nedeniyle Üsküp’te düzenlenecek programa katılacak.

[Fotoğraf: AA]