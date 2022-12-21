Rusya-Ukrayna savaşında şehir çatışmalarının yeni adresi Bahmut.

Kent, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor.

Rusya, Ekim ayında İzyum ve Liman şehirlerinde kontrolü kaybetti, geçen ay da Herson'dan çekilmek zorunda kaldı.

Kremlin, Bahmut'un alınması için paralı asker grubu Wagner'ı kullanıyor

Donbas bölgesine hakim olmak isteyen Rusya için Bahmut'ta tam kontrol sağlamak stratejik hedef haline geldi.

Donetsk'in yüzde 55'ine sahip olan Rus birlikleri kenti almak için var gücüyle çalışıyor.

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Bahmut, halihazırda Rus güçleri tarafından doğudan kuşatılmış vaziyette.

Moskova kentteki çatışmalarda paralı asker grubu Wagner'i kullanıyor. Herson'dan çekilen bazı Rus birlikler de burada konuşlandırılmış durumda.

[Fotoğraf: AA]

Ukrayna güçleri, Bahmut üzerinden Donetsk merkezine ilerlemeyi hedefliyor

Ukrayna ordusu ise Bahmut'u kazdığı siper ve hendeklerle Ruslara karşı savunuyor.

Son aylarda Donbas bölgesinin kuzeyinden taarruza geçen Ukrayna birlikleri de Bahmut'ta tam kontrolü sağlamak için savaşıyor. Ukrayna böylece Donetsk'in merkezine ilerlemek istiyor.

73 binin yaşadığı şehirde nüfus 7 binin altına düştü

Çatışmaların başladığı yaz aylarında 73 bin civarında olan kent nüfusu, bugün 7 binin altına düştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bölgeye yaptığı ziyarette Bahmut'un yalnızca Doğu Ukrayna için değil, bütün ülkenin savunması için en stratejik nokta olduğunu belirtmişti.