ABD basınında yer alan bilgilere göre, Zelenskiy'nin 21 Aralık Çarşamba günü (bugün) ABD Kongresi'nin ortak oturumuna katılmak üzere Washington'a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile de Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan kaynaklar ise ziyaretin teyit edilmediğini ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın yarın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu. Bu yardımların Patriot hava savunma sistemlerini kapsayıp kapsamayacağı ise merak konusuydu.