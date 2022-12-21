Hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy'de yayımlanan araştırmada rüzgar türbinlerinin Mars görevlerinde enerji kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışıldı.

Makalenin yazarları, rüzgar enerjisinin Kızıl Gezegen'de enerji üretiminin önemli bir ayağı olabileceği sonucuna vardı.

NASA Ames Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı Victoria Hartwick liderliğindeki araştırma ekibi, Mars'ın küresel iklim modellerini inceledi.

Gezegenin rüzgar potansiyelini analiz eden ekip, "rüzgar enerjisinin Mars'ın büyük kısmında istikrarlı, sürdürülebilir bir enerji kaynağı" olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Uzay görevlerinde nükleer enerji riski

Bilim insanları uzay görevlerinde genellikle nükleer enerji kullanmaya yöneliyor. Ancak nükleer cihazları insanların yaşam alanlarının yakınlarına yerleştirmek güvenlik riskleri oluşturabilir.

Bu yüzden araştırmacılar, insan yerleşimleri için sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan rüzgarı değerlendirmek istedi. Makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

İnsanların inmesi için önerilen bazı noktalarda rüzgar hızının Güneş ve nükleer enerjiye tamamlayıcı bir kaynak olabilecek kadar fazla olduğunu gördük.