Söz konusu kripto para, 23 Haziran'da Harmony blok zinciri tarafından işletilen Horizon Bridge'den çalındı.

Uzmanlar, siber korsanların Kuzey Kore ile bağlantılı olabileceğini duyurdu.

Saldırıyı araştırmak için Harmony ile çalışan Chainalysis firması, saldırı tarzının, daha önce Kuzey Koreli hackerlarla ilişkilendirilen saldırılarla benzerlik gösterdiğini duyurdu.

ABD merkezli TRM Labs firması da benzer açıklamada bulunurken, Elliptic firması, saldırının arkasında Kuzey Koreli Lazarus Group'un olabileceğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler yaptırım gözlemcilerine göre, Pyongyang, çalınan paraları kendi nükleer ve füze programlarını desteklemek için kullanıyor.