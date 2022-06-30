Ukrayna askeri istihbaratının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, 95'i Azovstal fabrikasını savunan 144 Ukraynalı asker, saldırıların başlamasından bu yana gerçekleşen en büyük esir takasıyla serbest kaldı.

Söz konusu askerlerin çoğunda ciddi yaralanmaların olduğu belirtilirken, tedavi süreçlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Rus yanlısı ayrılıkçı liderlerden biri de 144 Rus ve ayrılıkçı askerin, serbest kaldığını ve Rusya'ya döndüğünü teyit etti.

Konuya ilişkin henüz Moskova'dan bir açıklama yapılmadı.